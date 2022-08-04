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1 час назад

Пес украл еду из холодильника и избавился от «улик»: видео

Денис Фьючин

Пес украл еду из холодильника в отсутствии хозяев, а после уничтожил все «улики». Но установленная в доме видеокамера зафиксировала «преступление» собаки. Соответствующая запись появилась в Интернете.

На кадрах видно, что домашний питомец, открыв холодильник, выбрал себе угощение, съел его, а затем аккуратно выкинул упаковку в контейнер для мусора. По всей вероятности, лабрадор решил не оставлять «следов» и не давать владельцам повода для подозрения. Однако тайные проделки пса стали явными благодаря камере.

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