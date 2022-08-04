Пес украл еду из холодильника и избавился от «улик»: видео

Пес украл еду из холодильника в отсутствии хозяев, а после уничтожил все «улики». Но установленная в доме видеокамера зафиксировала «преступление» собаки. Соответствующая запись появилась в Интернете.

На кадрах видно, что домашний питомец, открыв холодильник, выбрал себе угощение, съел его, а затем аккуратно выкинул упаковку в контейнер для мусора. По всей вероятности, лабрадор решил не оставлять «следов» и не давать владельцам повода для подозрения. Однако тайные проделки пса стали явными благодаря камере.