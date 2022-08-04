В Херсонской области определят дату референдума о присоединении к России в течение месяца

Власти Херсонской области ведут консультации с общественностью региона о проведении референдума по вопросу вхождения в состав России и рассчитывают, что жители в течение месяца назначат дату его проведения, сообщил ТАСС в четверг заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.
"Дату сейчас мы определяем, ее [дату] будет назначать представительский орган, то есть принято решение, что это сделает народ. Дату не назначает ВГА, мы ведем консультативные встречи. Я сейчас еду на встречи одну и вторую. Я думаю, что в течение месяца будет принято решение о назначении референдума", - сказал Стремоусов.
В середине марта Министерство обороны РФ сообщило, что Херсонская область находится под полным контролем российских войск. В конце апреля в регионе была сформирована военно-гражданская администрация. Регион интегрируется в правовое и экономическое поле России, а местные власти заявляют о намерении войти в состав РФ и в сентябре провести референдум по этому вопросу.