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1 час назад

В Херсонской области определят дату референдума о присоединении к России в течение месяца

ТАССиещё 3

Власти Херсонской области ведут консультации с общественностью региона о проведении референдума по вопросу вхождения в состав России и рассчитывают, что жители в течение месяца назначат дату его проведения, сообщил ТАСС в четверг заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

В Херсонской области определят дату референдума о присоединении к России в течение месяца
Фото: Личный архив Кирилла СтремоусоваЛичный архив Кирилла Стремоусова

"Дату сейчас мы определяем, ее [дату] будет назначать представительский орган, то есть принято решение, что это сделает народ. Дату не назначает ВГА, мы ведем консультативные встречи. Я сейчас еду на встречи одну и вторую. Я думаю, что в течение месяца будет принято решение о назначении референдума", - сказал Стремоусов.

В середине марта Министерство обороны РФ сообщило, что Херсонская область находится под полным контролем российских войск. В конце апреля в регионе была сформирована военно-гражданская администрация. Регион интегрируется в правовое и экономическое поле России, а местные власти заявляют о намерении войти в состав РФ и в сентябре провести референдум по этому вопросу.

В мире,Кирилл Стремоусов,Минобороны России,
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