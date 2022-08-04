В Херсонской области определят дату референдума о присоединении к России в течение месяца

"Дату сейчас мы определяем, ее [дату] будет назначать представительский орган, то есть принято решение, что это сделает народ. Дату не назначает ВГА, мы ведем консультативные встречи. Я сейчас еду на встречи одну и вторую. Я думаю, что в течение месяца будет принято решение о назначении референдума", - сказал Стремоусов.