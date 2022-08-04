Десять стран захотели стать членами ШОС

Десять стран хотят присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Как сообщает газета «Известия», об этом рассказали два неназванных высокопоставленных источника — они отметили, что в список вошли ОАЭ, Сирия и Катар.

Подчеркивается, что Арабские Эмираты попросили дать им статус члена коалиции минуя бюрократические процедуры — положение о приеме новых государств предусматривает, что заявитель сперва должен стать партнером по диалогу или наблюдателем, а уже после входить в союз. Этот вопрос должны будут рассмотреть на саммите в Самарканде середине сентября.

Также вступлением в ШОС заинтересовались Мьянма, Камбоджа, Саудовская Аравия и Непал. Также на саммите в Узбекистане члены хотят наделить статусом наблюдателя Азербайджан и Армению. Кроме того, на том же съезде члены планируют дать старт процедуре вступления Белоруссии в организацию.

Власти Узбекистана планируют пригласить на съезд большую часть представителей желающих стран. При этом источники издания подчеркнули, что, скорее всего, собрать всех сразу у ШОС не удастся.