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41 минуту назад

Власти Кореи и США обеспокоились угрозой со стороны Китая

Деловая газета "Взгляд"

Власти Республики Корея и США обеспокоены угрозой, исходящей от ракетно-ядерной программы Китая, привержены денуклеаризации полуострова, заявил председатель южнокорейского парламента Ким Чжин Пхе по результатам встречи со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сеуле.

Власти Кореи и США обеспокоились угрозой со стороны Китая
Фото: ReutersReuters

«Стороны выражают обеспокоенность из-за растущей угрозы со стороны Северной Кореи, договорились поддерживать усилия исполнительной власти, направленные на установление мира и достижение практической денуклеаризации через дипломатический диалог и международное сотрудничество на основе сил сдерживания Северной Кореи», – передает ТАСС его слова.

Напомним, масштабные учения Народно-освободительной армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг утром.

Китайские военные намерены на учениях у берегов Тайваня впервые применить дальнобойную артиллерию и гиперзвуковую ракету DF-17.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.

В Китае заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.

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