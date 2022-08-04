Шредера раскритиковали за встречу с Путиным

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер подвергся резкой критике за встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве, пишет The Guardian.

Кроме того, немецкого политика раскритиковали за деловые связи с «Газпромом». Отмечается, что Шредер был одним из инициаторов строительства газопроводов «Северный поток» через Балтийское море для транспортировки газа в Европу, вторая нитка которого была законсервирована после начала спецоперации на Украине.

По информации издания, в отношении Шредера ведется расследование по поводу его связей с Кремлем, также экс-канцлера могут исключить из Социал-демократической партии Германии, в которой он состоит с 1963 года.

Ранее Шредер отказался извиняться за дружбу с Путиным на фоне специальной военной операции на Украине. Также он выступил за ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2». По его мнению, это самый простой способ решить проблему с поставками газа в Германию.