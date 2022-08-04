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1 час назад

Шведов вынудили принести извинения за правду о Херсоне

Елена Прошина

В Швеции телеканалу SVT пришлось принести извинения перед зрителями из-за сюжета о гражданах украинского Херсона, которые заплакали от счастья, получая российские паспорта, сообщает Dagens Media.

Шведов вынудили принести извинения за правду о Херсоне
Фото: ТАССТАСС

Журналистов обвинили в «российской пропаганде». Руководство SVT получило большое количество негативных комментариев. Кроме того, было зафиксировано более 40 жалоб Наблюдательным советом по радио и телевидению страны.

В заявлении телекомпании говорится, что кадры сняла съемочная группа агентства Reuters. Отмечается, что корреспонденты работали беспрепятственно и снимали все, что хотели. Жесткий контроль со стороны российских военных отсутствовал. Из заявления SVT следует, что поскольку материал вызвал вопросы, телекомпания должна была указать источник видео. Как признали журналисты, им стоило лучше прояснить происходящее и дать зрителям больше контекста.

Напомним, 1 августа власти Херсонской области заявили, что нахождение региона в составе Украины было бы ошибочным, так как область является исторически русской землей. В настоящее время регион активно готовится к проведению референдума по вхождению в состав России.

14 июня заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что регион фактически уже является российским. Он отметил, что местным жителям нужно получать паспорта граждан РФ.

В Херсонской области назвали регион «исконно русской территорией»

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