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22 минуты назад

Зеленский: экс-канцлер ФРГ работает на Россию

Свободная пресса

По словам президента Украины Владимира Зеленского, бывший канцлер Германии Герхард Шредер работает на Россию.

Экс-канцлера ФРГ обвинили в работе на Россию
Фото: ТАССТАСС

«Вообще, это просто отвратительно, когда бывшие лидеры весомых государств с европейскими ценностями работают на Россию», - приводит слова политика УНИАН.

Зеленскому не понравилось, что Шредер в конце июня ездил в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда политики обсудили энергокризис в Евросоюзе и ситуацию на Украине.

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что президент Украины Владимир Зеленский выразил желание провести прямые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Политик хочет пройтись по теме конфликта в «незалежной».

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер выступил за запуск газопровода "Северный поток - 2"

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