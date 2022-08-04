Экс-канцлера ФРГ обвинили в работе на Россию

«Вообще, это просто отвратительно, когда бывшие лидеры весомых государств с европейскими ценностями работают на Россию», - приводит слова политика УНИАН.

Зеленскому не понравилось, что Шредер в конце июня ездил в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда политики обсудили энергокризис в Евросоюзе и ситуацию на Украине.