Западные СМИ: Между Байденом и Зеленским установилось "глубокое недоверие"

В администрации американского лидера Джо Байдена преобладает беспокойство относительно украинских властей, пишет в National Review обозреватель Джим Джерати.

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Он заявил о «глубоком недоверии» между президентом Соединенных Штатов и лидером Украины Владимиром Зеленским. В статье говорится, что ситуация вокруг Киева поставила Белый дом в положение «опосредованной войны» с Россией, чего американские власти и хотели.

По словам журналиста, в администрации Белого дома видят, как накаляется ситуация в США, в том числе фиксируется стремительный рост цен на энергоресурсы, а также продукты питания. Джерати не исключает, что Байден выпутаться «из этой неразберихи», даже если Киеву придется пойти на некие территориальные уступки. При этом Вашингтон никогда особо не заботило то, кто контролирует регион Донбасса.