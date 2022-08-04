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24 минуты назад

Западные СМИ: Между Байденом и Зеленским установилось "глубокое недоверие"

Елена Прошина

В администрации американского лидера Джо Байдена преобладает беспокойство относительно украинских властей, пишет в National Review обозреватель Джим Джерати.

Западные СМИ: Между Байденом и Зеленским установилось "глубокое недоверие"
Фото: EPAEPA

Он заявил о «глубоком недоверии» между президентом Соединенных Штатов и лидером Украины Владимиром Зеленским. В статье говорится, что ситуация вокруг Киева поставила Белый дом в положение «опосредованной войны» с Россией, чего американские власти и хотели.

В офисе Зеленского обрадовались вероятности третьей мировой войны

По словам журналиста, в администрации Белого дома видят, как накаляется ситуация в США, в том числе фиксируется стремительный рост цен на энергоресурсы, а также продукты питания. Джерати не исключает, что Байден выпутаться «из этой неразберихи», даже если Киеву придется пойти на некие территориальные уступки. При этом Вашингтон никогда особо не заботило то, кто контролирует регион Донбасса.

На этом фоне власти США могут принять несколько шагов в отношении Украины – бросить президента Владимира Зеленского на произвол судьбы из-за нежелания завершать конфликт или на фоне ухудшения позиции Киева в противостоянии сделать украинского лидера «козлом отпущения», обвинив в коррупции и некомпетентности.

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