Отчет Amnesty International привел в ярость Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский пришел в ярость после публикации доклада международной правозащитной организации Amnesty International о действиях ВСУ, которые нарушают военное право, пишет «Украинская правда».
С позиции украинского лидера, Amnesty International «пытается амнистировать» Россию, которую украинские политики называют «государством-террористом». Доклад организации он расценил как попытку «переложить ответственность с агрессора на жертву».
«Если кто-то делает отчет, в котором жертва и агрессор вроде бы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время – игнорируется, то с этим нельзя мириться», — отмечает Зеленский.
Из доклада организации следует, что ВСУ намеренно ставят под угрозу жизнь мирного населения. Из документа следует, что ВСУ размещают боевую технику в зданиях школ и больницах.
При этом, как отмечают в Amnesty International, им неизвестно о задокументированных случаях, когда военные помогали эвакуировать мирное население из соседних зданий, чтобы минимизировать потери среди гражданских.
Ранее Зеленский уличил ЕС в искусственной задержке €8 млрд помощи для Украины.