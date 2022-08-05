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29 минут назад

В Британии предупредили о рисках поддержки Украины и Тайваня

Газета.Ruиещё 1

Обозреватель Саймон Дженкинс заявил, что Запад должен быть готов отступить, чтобы не спровоцировать глобальную войну из-за Украины и Тайваня. Об этом он пишет в статье для издания The Guardian.

В Британии предупредили о рисках поддержки Украины и Тайваня
Фото: ReutersReuters

Как считает Дженкинс, дни, когда западные державы могли определять сферы интересов таких государств, как Китай и Россия, прошли во время холодной войны.

По его мнению, западные лидеры стремятся повысить свой рейтинг, провоцируя конфликты за границей, и пытаются превратить западный империализма в новый порядок западных «интересов и ценностей».

«Судьбы Украины и Тайваня заслуживают всяческой дипломатической поддержки, но нельзя допустить, чтобы они катились вниз, к глобальной войне или ядерной катастрофе», — отмечает он.

Обозреватель подчеркивает, что в настоящее время либеральная демократия обязана перед человечеством предотвратить, а не спровоцировать этот риск.

«Обе стороны теперь заигрывают с катастрофой. Запад должен быть готов отступить — и не называть это поражением», — резюмирует Саймон Дженкинс.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал бесперспективными попытки США распространять свое доминирование на все большее количество точек земного шара.

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