СМИ предупредили об угрозе ядерной катастрофы из-за действий Запада

Мир может оказаться на грани ядерной катастрофы или масштабной войны из-за действий западных стран вокруг Тайваня и Украины, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на британское издание The Guardian.

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Как считают эксперты, Соединенные Штаты представляют собой «стратегическую двусмысленность»: с одной стороны, Вашингтон заявляет о том, что готов оказать военную помощь Тайваню, с другой, американские власти продолжают придерживаться принципа «одного Китая». При этом похожий сценарий наблюдается и по отношению к ситуации вокруг Украины.

В статье говорится, что судьбы Киева и Тайбэя заслуживают всесторонней дипломатической поддержки. При этом нельзя допустить, чтобы Украина и Тайвань катились к глобальному военному конфликту или ядерной катастрофе. Авторы материала считают, что Запад должен быть готов отступить, не называя это поражением.

The Guardian отмечает, что в настоящее время Россия и Китай переживают пограничные споры, подобные тем, что происходят в большинстве уголков мира. При этом Москва и Пекин не стремятся как страны Запада «владеть миром», действуя исключительно в интересах по периметру своих границ.