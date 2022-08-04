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27 минут назад

СМИ предупредили об угрозе ядерной катастрофы из-за действий Запада

Елена Прошина

Мир может оказаться на грани ядерной катастрофы или масштабной войны из-за действий западных стран вокруг Тайваня и Украины, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на британское издание The Guardian.

СМИ предупредили об угрозе ядерной катастрофы из-за действий Запада
Фото: wikipediawikipedia

Как считают эксперты, Соединенные Штаты представляют собой «стратегическую двусмысленность»: с одной стороны, Вашингтон заявляет о том, что готов оказать военную помощь Тайваню, с другой, американские власти продолжают придерживаться принципа «одного Китая». При этом похожий сценарий наблюдается и по отношению к ситуации вокруг Украины.

В статье говорится, что судьбы Киева и Тайбэя заслуживают всесторонней дипломатической поддержки. При этом нельзя допустить, чтобы Украина и Тайвань катились к глобальному военному конфликту или ядерной катастрофе. Авторы материала считают, что Запад должен быть готов отступить, не называя это поражением.

The Guardian отмечает, что в настоящее время Россия и Китай переживают пограничные споры, подобные тем, что происходят в большинстве уголков мира. При этом Москва и Пекин не стремятся как страны Запада «владеть миром», действуя исключительно в интересах по периметру своих границ.

Напомним, Китай заявил о начале военных учений в трех акваториях вблизи берегов Тайваня. Армия усилила боевую готовность, пролив между Тайванем и КНР будут патрулировать военные корабли. Это происходит после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Ненси Пэлоси.

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