В Иране назвали условие для возвращения к ядерной сделке

"С апреля 2021 года Иран добросовестно вел переговоры со всеми участниками СВПД о его полном возобновлении. Достижение этой цели было задержано из-за того, что США все еще не могут решить предоставить гарантии Ирану относительно экономических преимуществ, закрепленных в соглашении. Когда США примут правильное решение, Иран в свою очередь вернется к полному выполнению своих обязательств в ядерной сфере в соответствии с СВПД", - сказал он.