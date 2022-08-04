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26 минут назад

В Иране назвали условие для возвращения к ядерной сделке

ТАССиещё 5

Иран готов вернуться к полному выполнению своих обязательств во Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе (СВПД), когда США предоставят гарантии выполнения всех экономических положений данного соглашения.

В Иране назвали условие для возвращения к ядерной сделке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом заявил представитель делегации Ирана на конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.

"С апреля 2021 года Иран добросовестно вел переговоры со всеми участниками СВПД о его полном возобновлении. Достижение этой цели было задержано из-за того, что США все еще не могут решить предоставить гарантии Ирану относительно экономических преимуществ, закрепленных в соглашении. Когда США примут правильное решение, Иран в свою очередь вернется к полному выполнению своих обязательств в ядерной сфере в соответствии с СВПД", - сказал он.

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