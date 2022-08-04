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1 час назад

В ООН призвали "Талибан" отмежеваться от террористов

Газета.Ruиещё 2

Организация объединенный наций делает все возможное, чтобы побудить движение "Талибан" отмежеваться от "Аль-Каиды". Об этом заявил заместитель генерального секретаря организации, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков, слова которого приводит ТАСС.

В ООН призвали "Талибан" отмежеваться от террористов
Фото: ReutersReuters

""Аль-Каида" достаточно хорошо сейчас представлена в Афганистане. Мое управление делает все возможное, чтобы побудить "Талибан" отмежеваться от террористов", - сказал Воронков в ответ на вопрос о ликвидации Соединенными Штатами лидера террористической организации "Аль-Каида" Аймана аз-Завахири в Афганистане.

30 июля о ликвидации главы террористов на спецбрифинге сообщила высокопоставленная представительница Белого дома. Президент Соединенных Штатов Джо Байден позднее уточнил, что при операции обошлось без жертв среди местных жителей. 2 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты располагают "визуальными и иными" доказательствами гибели Аймана аз-Завахири, полученными при помощи различных источников и методов", но не образцами его ДНК.

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