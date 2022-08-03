Суд в Белоруссии признал экстремистскими высказывания Арестовича

Белорусский суд Ленинского района Могилёва признал экстремистскими посты в соцсетях советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».
Уточняется, что в перечень экстремистских материалов попали аккаунты Арестовича в запрещенных в РФ соцетях, Telegram и YouTube. Решение было принято судом 27 июля.
Напомним, что ранее на сайте офиса президента Украины появилась петиция с требованием запретить советнику главы офиса Алексею Арестовичу публично выступать и давать интервью до окончания военной спецоперации России.