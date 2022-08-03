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24 минуты назад

Суд в Белоруссии признал экстремистскими высказывания Арестовича

Елена Прошина

Белорусский суд Ленинского района Могилёва признал экстремистскими посты в соцсетях советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

Суд в Белоруссии признал экстремистскими высказывания Арестовича
Фото: соцсети соцсети

Уточняется, что в перечень экстремистских материалов попали аккаунты Арестовича в запрещенных в РФ соцетях, Telegram и YouTube. Решение было принято судом 27 июля.

Напомним, что ранее на сайте офиса президента Украины появилась петиция с требованием запретить советнику главы офиса Алексею Арестовичу публично выступать и давать интервью до окончания военной спецоперации России.

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