Суд в Белоруссии признал экстремистскими высказывания Арестовича

Белорусский суд Ленинского района Могилёва признал экстремистскими посты в соцсетях советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

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Уточняется, что в перечень экстремистских материалов попали аккаунты Арестовича в запрещенных в РФ соцетях, Telegram и YouTube. Решение было принято судом 27 июля.