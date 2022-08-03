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27 минут назад

Четыре человека пострадали при взрыве в жилом доме в окрестностях Баку

ТАССиещё 2

Четыре человека получили ранения в результате взрыва в жилом доме в азербайджанском городе Хырдалан, сообщила в среду пресс-служба МЧС республики.

В жилом доме в пригороде Баку прогремел взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В пятиэтажном жилом доме в городе Хырдалан в пяти километрах от Баку произошел взрыв. В результате инцидента пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.

Погибших нет. На месте работают спасатели, пожарные и медики. По предварительной версии, причиной случившегося стал взрыв бытового газа в одной из квартир.

В Министерстве здравоохранения Азербайджана сообщили, что двое пострадавших были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести, их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

"Еще один пострадавший был госпитализирован с баротравмой. Кроме того, один из находившихся в здании жильцов поступил к медикам с признаками отравления продуктами горения и был отправлен на амбулаторное лечение после оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.

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