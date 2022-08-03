В жилом доме в пригороде Баку прогремел взрыв

"Еще один пострадавший был госпитализирован с баротравмой. Кроме того, один из находившихся в здании жильцов поступил к медикам с признаками отравления продуктами горения и был отправлен на амбулаторное лечение после оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.