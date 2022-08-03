В жилом доме в пригороде Баку прогремел взрыв

Четыре человека получили ранения в результате взрыва в жилом доме в азербайджанском городе Хырдалан, сообщила в среду пресс-служба МЧС республики.
"В пятиэтажном жилом доме в городе Хырдалан в пяти километрах от Баку произошел взрыв. В результате инцидента пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.
Погибших нет. На месте работают спасатели, пожарные и медики. По предварительной версии, причиной случившегося стал взрыв бытового газа в одной из квартир.
В Министерстве здравоохранения Азербайджана сообщили, что двое пострадавших были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести, их состояние оценивается как стабильно тяжелое.
"Еще один пострадавший был госпитализирован с баротравмой. Кроме того, один из находившихся в здании жильцов поступил к медикам с признаками отравления продуктами горения и был отправлен на амбулаторное лечение после оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.