Американцы предложили выпороть Зеленского за призыв к Китаю

Читатели New York Post возмутились обращением президента Украины Владимира Зеленского к Китаю. В своей речи Зеленский призвал КНР «оставаться нейтральным» и не оказывать помощь России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Своё недовольство читатели выразили в комментариях:
«Он сказал это до или после фотосессии для журнала Vogue?», «если Америка может помогать Украине, почему Китай не может помочь России?», «О, так теперь ты хочешь указывать Китаю, что он должен делать? Ты — посмешище».
Самые радикально настроенные комментаторы и вовсе предложили «схватить, заковать в цепи, раздеть догола и выпороть» президента Украины.
Напомним, что ранее колумнист Томас Фридман в своей статье для New York Times написал, что власти США относится к властям Украины, в том числе и к Владимиру Зеленскому, с большим беспокойством и недоверием.