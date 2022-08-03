Действия Запада на Украине и Тайване назвали «заигрыванием с катастрофой»

Политика, которой в настоящее время придерживаются западные страны как в отношении Украины, так и Тайваня, усиливает риск начала глобальной войны с применением ядерного оружия, пишет газета The Guardian. Автор статьи называет действия Запада «заигрыванием с катастрофой».

Издание подчеркивает, что США и их союзники придерживаются политики «стратегической двусмысленности», одновременно заявляя о готовности в случае необходимости оказать военную помощь Тайваню, при этом придерживаясь принципа «одного Китая». Та же ситуация и с Украиной: Вашингтон и Лондон подчеркивают необходимость поддержки Киева для того, чтобы Москва потерпела поражение, при этом совершенно игнорируя тот факт, что их действия приводят к более жесткой реакции со стороны России.