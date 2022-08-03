Киев назвал условия возвращения к мирным переговорам

В офисе президента Украины заявили, что Киев готов вернуться к диалогу с Кремлем, но на своих условиях. В частности, Москва должна прекратить огонь и отвести войска. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер встретился с президентом России Владимиром Путиным. После беседы экс-глава Германии подвел ее итоги.
Он заявил, что решение Москвы о начале спецоперации якобы стало ошибкой, для выхода из кризиса РФ и Украине необходимо пойти на уступки. Шредер сообщил также, что Кремль хотел бы найти компромисс путем переговоров.
Советник главы офиса Михаил Подоляк, комментируя его заявления, пояснил, что в сложившейся ситуации Москва должна сделать первый шаг.
«Если Москва хочет диалога, мяч на ее поле. Сперва — прекращение огня и отвод войск. Затем — конструктив», - уточнил он в социальных сетях.
Кроме того, Шредер предположил, что проблему Донбасса можно было бы решить по образцу Швейцарии. Он предложил ДНР и ЛНР вернуться на Украину на правах кантона. В Кремле раскритиковали его высказывание.