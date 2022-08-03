Коллапс шведской электросистемы может произойти по собственной вине Швеции, не стоит её перекладывать на Президента РФ Владимира Владимировича Путина.

Фото: Global Look Press Global Look Press

Такое заявление сделал Питер Веннблад (Журналист одного из самых крупных изданий Швеции Svenska Dagbladet).

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Об этом сообщает русскоязычной читательской аудитории издание Известия. Как утверждает автор, в энергетических проблемах Швеции виноваты только её собственные энергетики и правящие круги государства. На его взгляд, когда на рубеже тысячелетий были выведены из эксплуатации атомные энергетические реакторы на электростанции в Барсебеке, стало ясно, что шведская электроэнергетическая система станет более шаткой.

То есть первоочередную вину за возможные проблемы с энергоснабжением на юге Швеции автор возлагает именно на остановку атомных реакторов. Хотя тогда никто не предполагал такую активность Российской Федерации.

Также обозреватель отмечает, что нехватку электроэнергии было запланировано компенсировать за счёт выработки электроэнергии на юге Швеции.

В 2009 году фирма Uniper построила в Мальме современную теплоэлектроцентраль, однако государство не захотело платить за неё, и в 2016 году её законсервировали. А в 2021 году она вообще была демонтирована и переправлена во Вьетнам.

Журналист считает, что ни Владимир Владимирович Путин, ни специальная операция по защите Донбасса не виноваты в том, что оператор энергосетей теперь предупреждает, что некоторых потребителей электрической энергии, вероятно, придется отключить на протяжении предстоящей зимы, чтобы предотвратить коллапс системы. Автор заключил, что это была сознательная политическая стратегия, заключающаяся в том, чтобы шаг за шагом заменить предсказуемую выработку электроэнергии на зависимые от погоды станции.