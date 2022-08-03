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27 минут назад

ООН заявила о своей позиции в конфликте на Тайване

Елена Прошина

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Организация Объединённых Наций придерживается политики «одного Китая». Об этом сообщает РИА «Новости».

ООН заявила о своей позиции в конфликте на Тайване
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В связи с недавними событиями наша позиция предельно ясна - мы руководствуемся резолюциями ГА ООН, политикой "одного Китая", и на это мы ориентируемся во всем, что делаем», – прокомментировал Гутерреш недавнюю поездку спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Напомним, что визит Нэнси Пелоси вызвал значительную эскалацию ситуации вокруг острова. Армия КНР объявила о начале военных учений в море вокруг Тайваня, а правительство Китая заявило, что готово остановить визит Пелоси силой.

Стоит отметить, что по итогу визита Нэнси Пелоси беспрепятственно покинула Тайвань. Следующей остановкой на пути её делегации станет Япония – посещение намечено на 4-5 августа, в настоящее время проводится согласование возможной встречи с премьер-министром Фумио Кисидой.

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