ООН заявила о своей позиции в конфликте на Тайване

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Организация Объединённых Наций придерживается политики «одного Китая». Об этом сообщает РИА «Новости».
«В связи с недавними событиями наша позиция предельно ясна - мы руководствуемся резолюциями ГА ООН, политикой "одного Китая", и на это мы ориентируемся во всем, что делаем», – прокомментировал Гутерреш недавнюю поездку спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Напомним, что визит Нэнси Пелоси вызвал значительную эскалацию ситуации вокруг острова. Армия КНР объявила о начале военных учений в море вокруг Тайваня, а правительство Китая заявило, что готово остановить визит Пелоси силой.
Стоит отметить, что по итогу визита Нэнси Пелоси беспрепятственно покинула Тайвань. Следующей остановкой на пути её делегации станет Япония – посещение намечено на 4-5 августа, в настоящее время проводится согласование возможной встречи с премьер-министром Фумио Кисидой.