ООН заявила о своей позиции в конфликте на Тайване

«В связи с недавними событиями наша позиция предельно ясна - мы руководствуемся резолюциями ГА ООН, политикой "одного Китая", и на это мы ориентируемся во всем, что делаем», – прокомментировал Гутерреш недавнюю поездку спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.