Украинские беженцы пожаловались на адские условия труда в Европе

Украинские беженцы рассказали о тяжелейших условиях труда в Европе. Они уточнили, что даже специалисты высокого класса сталкиваются с трудностями при поисках работы. Об этом пишет РИА «Новости».

Мигранты пояснили, что после начала спецоперации уехали в Италию. В первые месяцы правительство страны выплачивало субсидии в размере 300 евро на взрослого и 150 на ребенка. Жилье было предоставлено волонтерами, деньги за него не брали.

Через некоторое время ситуация ухудшилась. Рим прекратил выплачивать денежные средства, а хозяева жилья предупредили о том, что жильцам следует съехать.

«С работой же тут совсем плохо. Устроились собирать черешню по шесть евро в час. Работа адская: по десять часов в день и с одним выходным в месяц», - сообщили беженцы.

Они признались также, что в стране очень много вакансий с неофициальной занятостью, без оформления. Устроиться на них легче, но работодатели нередко обманывают сотрудников, не выплачивают им зарплату.