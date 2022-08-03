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1 час назад

Украинские беженцы пожаловались на адские условия труда в Европе

Илья Родин

Украинские беженцы рассказали о тяжелейших условиях труда в Европе. Они уточнили, что даже специалисты высокого класса сталкиваются с трудностями при поисках работы. Об этом пишет РИА «Новости».

Мигранты пояснили, что после начала спецоперации уехали в Италию. В первые месяцы правительство страны выплачивало субсидии в размере 300 евро на взрослого и 150 на ребенка. Жилье было предоставлено волонтерами, деньги за него не брали.

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Через некоторое время ситуация ухудшилась. Рим прекратил выплачивать денежные средства, а хозяева жилья предупредили о том, что жильцам следует съехать.

«С работой же тут совсем плохо. Устроились собирать черешню по шесть евро в час. Работа адская: по десять часов в день и с одним выходным в месяц», - сообщили беженцы.

Они признались также, что в стране очень много вакансий с неофициальной занятостью, без оформления. Устроиться на них легче, но работодатели нередко обманывают сотрудников, не выплачивают им зарплату.

Особенно сложно приходится украинским врачам. В принципе, по словам мигрантов, они могут пойти в больницу и без подтверждения диплома, но найти работу удаётся единицам. Даже на бесплатную стажировку берут далеко не всех.

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