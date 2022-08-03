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1 час назад

ЕС выступил за сохранение статуса-кво в Тайваньском проливе

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Европейский союз (ЕС) заинтересован в сохранении мира и статуса-кво в Тайваньском проливе, заявила представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Набила Массрали, пишет РИА Новости.

ЕС выступил за сохранение статуса-кво в Тайваньском проливе
Фото: Joint Staff Office of the Defense Ministry of Japan / ReutersJoint Staff Office of the Defense Ministry of Japan / Reuters

По ее словам, в ЕК видели сообщения средств массовой информации о прибытии на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«У нас нет конкретного комментария», — уточнила политик.

Массрали добавила, что Европа выступает за сохранение мира в регионе и статуса-кво в Тайваньском проливе. Она призвала стороны к мирному решению проблем. Напряженность снимается путем диалога, подчеркнула она.

«Мы признаем правительство КНР единственным законным правительством Китая, а также поддерживаем дружеские отношения и тесное сотрудничество с Тайванем в широком спектре областей», — отметила она.

Ранее министерство обороны Тайваня предупредило, что подготовило план действий на случай чрезвычайных угроз и готово отреагировать на потенциально нежелательные сценарии развития событий.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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