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15 минут назад

Пушилин посмертно присвоил звание героя ДНР погибшему полковнику Ольге Качуре

Газета.Ru

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин посмертно присвоил звание героя ДНР замкомандира артиллерийского дивизиона полковнику Ольге Качуре. Об этом сказано в соответствующем указе, подписанном им.

Пушилин посмертно присвоил звание героя ДНР полковнику Ольге Качуре
Фото: Телеграм-канал «Приходько РИК»Телеграм-канал «Приходько РИК»

Как отмечается в документе, полковнику было присвоено звание героя республики «за заслуги перед ДНР и ее народом, связанные с совершением геройского подвига, мужество и отвагу, проявленные в боях по защите Донецкой народной республики».

Данный указ вступает в силу со дня его подписания.

3 августа мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что при обстреле города погибла полковник Ольга Качура с позывным Корса, которая стояла у истоков Народной Милиции Донецкой народной республики.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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