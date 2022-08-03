Пушилин посмертно присвоил звание героя ДНР полковнику Ольге Качуре

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин посмертно присвоил звание героя ДНР замкомандира артиллерийского дивизиона полковнику Ольге Качуре. Об этом сказано в соответствующем указе, подписанном им.

Фото: Телеграм-канал «Приходько РИК» Телеграм-канал «Приходько РИК»

Как отмечается в документе, полковнику было присвоено звание героя республики «за заслуги перед ДНР и ее народом, связанные с совершением геройского подвига, мужество и отвагу, проявленные в боях по защите Донецкой народной республики».

Данный указ вступает в силу со дня его подписания.

3 августа мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что при обстреле города погибла полковник Ольга Качура с позывным Корса, которая стояла у истоков Народной Милиции Донецкой народной республики.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.