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23 минуты назад

GT: в ходе учений у берегов Тайваня КНР применил гиперзвуковые ракеты

Илья Родин

В настоящее время в районе Тайваня проходят масштабные учения НОАК. В их рамках Китай испытывает современные вооружения и военную технику, в том числе, гиперзвуковую ракету DF-17. Об этом пишет Global Times.

Китай испытал новое оружие в ходе учений у берегов Тайваня
Фото: globaltimes.cnglobaltimes.cn

По данным газеты, маневры Народно-освободительной армии Китая являются своего рода репетицией «операции по воссоединению». Они станут проводиться на постоянной основе.

Как Тайвань отреагировал на учения армии Китая вблизи острова

В их рамках отрабатываются наземные и воздушные бои, морские атаки, блокирующие действия. Военнослужащие осваивают новые типы и виды военной техники, в том числе корвет Type 056A, истребители-невидимки, бомбардировщик H-6K.

Кроме того, впервые применяются гиперзвуковые ракеты DF-17. Также будет использоваться дальнобойная артиллерия. Снаряды устройств пролетят над островом, уточняет издание.

Автор статьи подчеркнул, что происходящие в настоящее время учения беспрецедентны во многих аспектах. В частности, военнослужащие Китая впервые войдут в территориальные воды Тайваня. Ранее они не пересекали незримую линию, располагающуюся, согласно Морской конвенции, в 12 морских милях от берега.

Эксперты пояснили, что действия НОАК не нарушат международные договоренности в силу того, что Тайвань является частью Китая. Следовательно, его прибрежные воды являются одновременно территориальными водами КНР.

Пекин планирует полностью блокировать островное государство, чтобы «продемонстрировать абсолютный контроль материкового Китая над тайваньским вопросом».

МИД России заявил ранее, что поддерживает Пекин в сложившейся ситуации. Дипломаты подчеркнули, что Москва по-прежнему придерживается принципа «одного Китая».

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