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51 минуту назад

Киев пригрозил Минску разрывом дипотношений

Елена Прошина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов разорвать любые отношения с Минском, если вооруженные силы Белоруссии зайдут на территорию Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Киев пригрозил Минску разрывом дипотношений
Фото: ReutersReuters

«Уже говорил публично, и моя позиция не изменилась: если белорусские вооруженные силы зайдут на территорию Украины, я немедленно отправлю предложение разорвать с ними дипломатические отношения», – заявил политик. Он также отметил, что Украина трезво оценивает позицию Белоруссии и не испытывает по этому поводу иллюзий. «В воздушном пространстве Белоруссии летают российские бомбардировщики – иногда просто тренируются, иногда стреляют – это наша ежедневная реальность», – добавил Кулеба.

Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко уже подчёркивал, что не собирается посылать войска на Украину.

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