Киев пригрозил Минску разрывом дипотношений

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов разорвать любые отношения с Минском, если вооруженные силы Белоруссии зайдут на территорию Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Уже говорил публично, и моя позиция не изменилась: если белорусские вооруженные силы зайдут на территорию Украины, я немедленно отправлю предложение разорвать с ними дипломатические отношения», – заявил политик. Он также отметил, что Украина трезво оценивает позицию Белоруссии и не испытывает по этому поводу иллюзий. «В воздушном пространстве Белоруссии летают российские бомбардировщики – иногда просто тренируются, иногда стреляют – это наша ежедневная реальность», – добавил Кулеба.
Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко уже подчёркивал, что не собирается посылать войска на Украину.