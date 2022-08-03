Киев пригрозил Минску разрывом дипотношений

«Уже говорил публично, и моя позиция не изменилась: если белорусские вооруженные силы зайдут на территорию Украины, я немедленно отправлю предложение разорвать с ними дипломатические отношения», – заявил политик. Он также отметил, что Украина трезво оценивает позицию Белоруссии и не испытывает по этому поводу иллюзий. «В воздушном пространстве Белоруссии летают российские бомбардировщики – иногда просто тренируются, иногда стреляют – это наша ежедневная реальность», – добавил Кулеба.