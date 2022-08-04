Забрали драгоценности и вертолет. В Италии заявили, что наказали «архитектора дворца Путина»

Власти Италии арестовали имущество итальянского архитектора Ланфранко Чирилло, подозреваемого в нарушении налогового законодательства. Чирилло имеет российское гражданство, и, по информации итальянских СМИ, расследование началось после того, как у архитектора нашли зарегистрированный в РФ и нерастаможенный вертолет. Как Чирилло связан с РФ и почему его называют «архитектором президента» — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Итальянские правоохранительные органы арестовали имущество бизнесмена и архитектора Ланфранко Чирилло, имеющего российское гражданство, в течение многих лет проживавшего в России и спроектировавшего в стране ряд зданий, в том числе курортный комплекс под Геленджиком. Как пишет газета Il Messaggero, Чирилло заподозрили в совершении налоговых преступлений, отмывании денег и фиктивной передаче активов.

Видео дня

По версии следствия, он не задекларировал доходы в размере десятков миллионов евро с 2013 по 2019 год и "имитировал" жизнь в другой стране.

Общая стоимость арестованного имущества превышает €140 млн, отмечает издание.

Речь идет об объектах недвижимости, банковских счетах, драгоценностях, произведениях искусства известных авторов, в том числе Пикассо, Сезанна, Кандинского, Де Кирико, и других предметах роскоши, а также зарегистрированном в России вертолете, после обнаружения которого в провинции Брешиа и было начато расследование. Вертолет не был растаможен.

Следственные действия "сосредоточены на поиске значительных проявлений богатства, совершенно несоразмерных задекларированному налогооблагаемому доходу". Адвокат Чирилло подтвердил корреспонденту Reuters, что активы его подзащитного действительно арестованы.

"Архитектор, находящийся в Москве, очень разочарован тем, что из-за того, что он купил престижную недвижимость и произведения искусства в Италии и обеспечил жену и дочь, считается, что он инсценировал свой переезд за границу", - сказал юрист.

"Итальянское мастерство в дома влиятельных людей"

Чирилло получил российский паспорт в августе 2014 года. Юридическим основанием для присвоения гражданства стал пункт "а" статьи 89 Конституции РФ, которая наделяет президента России правом решения вопросов гражданства и предоставления политического убежища. Итальянские СМИ называют Чирилло "архитектором Путина".

Как пишет la Repubblica, именно он построил виллу на берегу Черного моря в Геленджике, обставленную мебелью из самых эксклюзивных итальянских компаний и напоминающую виллу "Чертоза" Сильвио Берлускони.

Согласно "расследованию" "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального, курортный комплекс принадлежит Владимиру Путину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков эту информацию неоднократно опровергал.

По словам представителя Кремля, эти слухи являются "качественной клюквой", а сам Путин никогда не был на этой вилле. Позже президенту задавали вопрос о "дворце" на встрече со студентами, на что он ответил следующим образом:

"Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда".

В интервью итальянскому телеканалу La7 в апреле Чирилло признался, что он спроектировал здание, но уточнил, что заказчиком выступала частная компания.

"Безумие думать, что президент такой важной страны должен был построить себе дворец", - сказал Чирилло.

Год назад архитектор дал интервью la Repubblica, в котором рассказал, что у него, помимо резиденции в Брешии, есть резиденция в Дубае, пять вилл на побережье Коста Смеральда, красивый дом в Москве и Нью-Йорке. При этом он опроверг предположение о том, что за проектирование комплекса в Геленджике ему выделили участок неподалеку.

В феврале в интервью газете Giornale di Brescia Чирилло подчеркивал, что реализовал в России ряд важных проектов и привнес "лучшие образцы итальянского мастерства в дома многих влиятельных людей".