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1 час назад

Байден в очередной раз сдал положительный тест на COVID-19

Газета.Ru

Лечащий врач президента США Кевин О'Коннор заявил, что очередной тест на коронавирус Джо Байдена показал положительный результат. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Байден в очередной раз сдал положительный тест на COVID-19
Фото: Tom Brenner/ReutersTom Brenner/Reuters

По словам врача, Байден все еще время от времени кашляет, но реже чем вчера. У президента США также нет жара, а пульс, давление, частота дыхания и насыщение крови кислородом остаются в нормальном состоянии.

«Учитывая положительную динамику восстановления Байдена, о которой сообщалось в субботу, мы продолжили ежедневный мониторинг состояния здоровья президента. Сегодня утром его анализ на антиген SARS-CoV-2 остался положительным», — говорится в заявлении О'Коннора.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ никто не просил помочь в лечении американского главы государства Джо Байдена. Об этом представитель Кремля сказал в ходе брифинга.

До этого появилась информация, что в Белом доме заявили, что результат нового теста Байдена на коронавирус положительный. По словам доктора, американский лидер продолжает чувствовать себя хорошо. Он также заявил, что Байден и дальше будет соблюдать жесткие меры изоляции, о которых было объявлено ранее.

В мире,Кевин О'коннор,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,
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