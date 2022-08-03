Байден в очередной раз сдал положительный тест на COVID-19

Лечащий врач президента США Кевин О'Коннор заявил, что очередной тест на коронавирус Джо Байдена показал положительный результат. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Фото: Tom Brenner/Reuters Tom Brenner/Reuters

По словам врача, Байден все еще время от времени кашляет, но реже чем вчера. У президента США также нет жара, а пульс, давление, частота дыхания и насыщение крови кислородом остаются в нормальном состоянии.

«Учитывая положительную динамику восстановления Байдена, о которой сообщалось в субботу, мы продолжили ежедневный мониторинг состояния здоровья президента. Сегодня утром его анализ на антиген SARS-CoV-2 остался положительным», — говорится в заявлении О'Коннора.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ никто не просил помочь в лечении американского главы государства Джо Байдена. Об этом представитель Кремля сказал в ходе брифинга.