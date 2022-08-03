Байден в очередной раз сдал положительный тест на COVID-19

Лечащий врач президента США Кевин О'Коннор заявил, что очередной тест на коронавирус Джо Байдена показал положительный результат. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
По словам врача, Байден все еще время от времени кашляет, но реже чем вчера. У президента США также нет жара, а пульс, давление, частота дыхания и насыщение крови кислородом остаются в нормальном состоянии.
«Учитывая положительную динамику восстановления Байдена, о которой сообщалось в субботу, мы продолжили ежедневный мониторинг состояния здоровья президента. Сегодня утром его анализ на антиген SARS-CoV-2 остался положительным», — говорится в заявлении О'Коннора.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ никто не просил помочь в лечении американского главы государства Джо Байдена. Об этом представитель Кремля сказал в ходе брифинга.
До этого появилась информация, что в Белом доме заявили, что результат нового теста Байдена на коронавирус положительный. По словам доктора, американский лидер продолжает чувствовать себя хорошо. Он также заявил, что Байден и дальше будет соблюдать жесткие меры изоляции, о которых было объявлено ранее.