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В Кремле раскрыли подробности встречи Путина и Шредера

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер во время своего визита в Москву встретился с президентом России Владимиром Путиным, однако не изъявлял желания стать посредником в урегулировании энергетического кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву в конце июля. Сам политик отметил, что столица России - красивый город, и он решил провести здесь несколько дней отпуска. Однако жена немецкого политика Со Ен Шредер-Ким заявила, что ее муж «ведет в России переговоры по энергетической политике».

Песков оценил возможность «швейцарского варианта» для Донбасса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «швейцарский вариант» для Донбасса не подходит, так как ДНР и ЛНР являются независимыми государствами. Об этом пишет издание Daily Storm.

Отмечается, что ранее экс-глава ФРГ Герхард Шредер предположил в интервью журналу Stern, что Донбасс мог бы вернуться в состав Украины на тех же правах, что и кантон в Швейцарии. То есть стать относительно автономным образованием, с возможностью самостоятельно решать как внутренние, так и внешние вопросы.

Зеленский призвал Китай объединиться против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Китай объединиться с западными странами для того, чтобы выступить против России в вопросе украинского конфликта. Об этом сообщает портал CNN.

«Президент Украины Владимир Зеленский призвал Китай „присоединиться к единому миру“ и выступить против России на фоне конфликта на Украине», — сообщает портал.

Склад OZON загорелся в Подмосковье

Склад маркетплейса OZON загорелся на Новорижском шоссе в Подмосковье. Об этом пишет телеканал Рен ТВ.

Пожар произошел на складе OZON в Истре. По другим данным, горит склад с товарами Wildberries и Ozon. Как передают очевидцы, столб дыма поднимается на сотни метров. На место происшествия уже выехали пожарные бригады.

Песков допустил возвращение обязательной вакцинации от COVID

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал исключать возвращения мер по борьбе с коронавирусом, в том числе и обязательной вакцинации определенных групп граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что ситуация c COVID-19 ежедневно отслеживается и Путин каждый день получает доклады от правительства и ведомств. Песков подчеркнул, что если заболеваемость продолжит расти, то в стране введут дополнительные меры.

Депутата Госдумы осудили на 10 лет по делу о крупнейшей в истории России взятке

Пресс-служба Государственной Думы РФ

Депутата Госдумы Вадима Белоусова осудили на десять лет колонии строгого режима по делу о получении взятки в 3,25 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Также ему назначили штраф в размере 500 миллионов рублей, запретили занимать должности на госслужбе и лишили государственной награды — медали «За заслуги перед Отечеством» II степени. Теща депутата, 80-летняя Маргарита Бутакова, получила условный срок.

Киев отозвал миротворцев из Косово

Киев отзывает украинских миротворцев из самопровозглашенного Косово. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в командовании украинского контингента в регионе.

Речь идет о 40 военнослужащих, которые являются частью Международных сил по поддержанию мира в Косово (KFOR).

Стало известно о гибели женщины-командира НМ ДНР под позывным Корса

Скрин видео Телеграм-канал "Военная хроника"

Стало известно, что при обстреле Горловки погибла полковник Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) Ольга Качура под позывным Корса. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Сегодня черный день для Горловки и Республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков НМ ДНР», — сказано в сообщении главы города.

Кадырову присвоено звание Героя ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поблагодарил чеченцев за помощь и вручил звание героя ЛНР руководителю Чечни Рамзану Кадырову. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы благодарны жителям Чеченской Республики за ту помощь, которую вы нам оказываете в нашем противостоянии с украинскими нацистами. Объединив наши усилия, мы с вами освободили территорию Луганской Народной Республики от украинских фашистов», - заявил Пасечник на церемонии вручения награды.

KFC и Pizza Hut переименуют.

Заведения KFC и Pizza Hut в России в рамках ребрендинга будут переименованы. Об этом говорится в материалах компании Yum! Brands, владельца сетей.