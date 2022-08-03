Международный суд отказался признать Россию агрессором

«В его уставе [Международного уголовного суда] написано, что одним из преступлений, по которым он может судить, является агрессия. Но на практике, сугубо по юридическим причинам, он не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России», — приводит слова Кулебы издание «Укринформ».