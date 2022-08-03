Трасс обвинила Китай в провокации конфликта с Тайванем

Глава МИД и претендент на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс призвала Китай к деэскалации отношений с Тайванем. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я не поддерживаю провокационный язык Китая в этой ситуации… И я призываю Китай к деэскалации», – заявила она.

Напомним, что ранее спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила столицу Тайваня, несмотря на крайнее недовольство и угрозы применить «жёсткие меры» со стороны властей Китая. За самолётом, на котором, предположительно, летела Пелоси, в онлайн-режиме наблюдали более 300 тысяч человек.