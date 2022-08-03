В США предрекли Киеву крах и потерю юга Украины

«Опасность в стремлении к чуду и попытке наступления заключается в том, что Украина рискует понести еще большие потери, потерять еще больше незаменимой техники и, в конце концов, потенциально потерять еще большую территорию, чем она имела в начале битвы. Все, что России нужно будет сделать, это принять на себя удары, а затем, когда украинская сторона израсходует свою ударную мощь, начать контрнаступление, чтобы отбросить ослабленные войска дальше на запад», — приводит слова Дэвиса издание 19Fortyfive.