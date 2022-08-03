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1 час назад

В Швеции пообещали не размещать на своей территории ядерное оружие

Илья Родин

Глава МИД Швеции Анн Линде заявила на брифинге, что Стокгольм планирует полноценно войти в структуры Североатлантического альянса. Вместе с тем, на территории страны не будут размещены ядерные вооружения. Об этом пишет РИА «Новости».

В Швеции высказались о размещении ядерного оружия в стране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Анн Линде пояснила, что правительство страны ожидает, пока входящие в организацию государства ратифицируют соответствующие документы. До окончания этой процедуры Швеция «не является членом НАТО».

Китай сделал заявление о применении ядерного оружия

Глава ведомства подчеркнула, что королевство стремится войти в основные структуры и институты блока. За одним, но важным исключением. На территории Швеции не будет размещено ядерное оружие.

Эко-активист Грета Тунберг ранее выступила против вступления государства в альянс. Она опубликовала в социальных сетях фото с митинга, на котором ее друзья стоят с плакатами «Нет НАТО».

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