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5 минут назад

Крупнейшая партия Швейцарии выступила против антироссийских санкций

Елена Прошина

Пресс-секретарь крупнейшей партии швейцарского парламента UDC Андреа Зомер заявила, что принятие Берном антироссийских санкций нарушает конституцию Швейцарии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Крупнейшая партия Швейцарии выступила против антироссийских санкций
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Введение санкций нарушает нейтралитет страны и, следовательно, ее конституцию. В Конституции указано, что Швейцария нейтральна. Мы против санкций», – заявила Андреа Зомер.

Напомним, что ранее Федеральный совет Швейцарии принял седьмой пакет санкций ЕС против России.

«Федеральный совет ввел новые санкции в отношении России в связи с продолжающейся... (спецоперацией) на Украине. Таким образом, он принимает последний пакет санкций ЕС в отношении золота и изделий из золота (из РФ)», – сообщается на сайте ведомства.

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