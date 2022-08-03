Крупнейшая партия Швейцарии выступила против антироссийских санкций

«Федеральный совет ввел новые санкции в отношении России в связи с продолжающейся... (спецоперацией) на Украине. Таким образом, он принимает последний пакет санкций ЕС в отношении золота и изделий из золота (из РФ)», – сообщается на сайте ведомства.