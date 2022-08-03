Крупнейшая партия Швейцарии выступила против антироссийских санкций

Пресс-секретарь крупнейшей партии швейцарского парламента UDC Андреа Зомер заявила, что принятие Берном антироссийских санкций нарушает конституцию Швейцарии. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Введение санкций нарушает нейтралитет страны и, следовательно, ее конституцию. В Конституции указано, что Швейцария нейтральна. Мы против санкций», – заявила Андреа Зомер.
Напомним, что ранее Федеральный совет Швейцарии принял седьмой пакет санкций ЕС против России.
«Федеральный совет ввел новые санкции в отношении России в связи с продолжающейся... (спецоперацией) на Украине. Таким образом, он принимает последний пакет санкций ЕС в отношении золота и изделий из золота (из РФ)», – сообщается на сайте ведомства.