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14 минут назад

Вучич обратился к Столтенбергу

Елена Прошина

Президент Сербии Александр Вучич заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что Белград не нарушал мир в Косово, а последняя эскалация является результатом действий со стороны Приштины. Об этом сообщают РИА «Новости».

Вучич обратился к Столтенбергу
Фото: Global Look Press Global Look Press

«Президент Вучич еще раз отметил, что Сербия ни одним своим шагом не нарушила ни Брюссельские соглашения, ни резолюцию 1244 Совбеза ООН, а также никоим образом не поставила под угрозу сохранение мира, но продолжает вести себя ответственно и серьезно в решении проблем и открытых вопросов в связи с южным сербским краем», – заявили в администрации президента Вучича.

Уточняется, что стороны договорились о дальнейшей коммуникации ради сохранения мира и стабильности.

Александр Вучич: Сербия никогда не будет в НАТО

Ранее Александр Вучич рассказал, что во вторник на севере Косово спецслужбы «буквально похитили» сербского водителя скорой помощи. Это было сделано под предлогом того, что похищенный ранее был замечен на баррикадах «как и все сербы». Сербский лидер добавил, что Белград и Приштина были «в шаге от катастрофы», но Белграду удалось сохранить мир. В данный момент полиция самопровозглашенной республики сообщает, что все баррикады на севере Косово были убраны, а движение на обоих заблокированных КПП было восстановлено.

Напомним, что ранее в Косово обострился конфликт из-за планов местных властей аннулировать сербские документы на подконтрольной им территории. В Белграде этот шаг косовских властей расценили как акт притеснения этнических сербов.

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