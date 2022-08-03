Вучич обратился к Столтенбергу

«Президент Вучич еще раз отметил, что Сербия ни одним своим шагом не нарушила ни Брюссельские соглашения, ни резолюцию 1244 Совбеза ООН, а также никоим образом не поставила под угрозу сохранение мира, но продолжает вести себя ответственно и серьезно в решении проблем и открытых вопросов в связи с южным сербским краем», – заявили в администрации президента Вучича.

Ранее Александр Вучич рассказал, что во вторник на севере Косово спецслужбы «буквально похитили» сербского водителя скорой помощи. Это было сделано под предлогом того, что похищенный ранее был замечен на баррикадах «как и все сербы». Сербский лидер добавил, что Белград и Приштина были «в шаге от катастрофы», но Белграду удалось сохранить мир. В данный момент полиция самопровозглашенной республики сообщает, что все баррикады на севере Косово были убраны, а движение на обоих заблокированных КПП было восстановлено.