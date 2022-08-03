В Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) с 3 августа объявлена частичная военная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент республики Араик Арутюнян. Об этом сообщает Telegram-канал РБК.

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Накануне, тоже 3 августа, в минобороны НКР сообщили о том, что семеро военных республики пострадали в результате обстрела с азербайджанской стороны. Огонь открыли утром, он велся, по словам ведомства, из гранатометов и беспилотных летательных аппаратов.