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22 минуты назад

Минобороны раскрыло подробности об ударе Украины по изолятору в Еленовке

Lenta.ru

Украина нанесла удар по изолятору с военнопленными в Еленовке с северо-западного направления. Новые подробности инцидента раскрыл замминистра обороны России Александр Фомин, передает ТАСС.

По словам представителя Минобороны, о направлении удара говорит пролом крыши и очаг возгорания. «Стрельба велась с траектории Марьинка - Курахово - треугольник Сергеевка - Покровск - Удачное», — заявил он.

Обломки HIMARS найдены на месте обстрела тюрьмы в Еленовке

В ночь на 29 июля Вооруженные силы Украины обстреляли ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS следственный изолятор (СИЗО) в Еленовке, где содержатся пленные украинские военные.

Фомин напомнил, что в результате удара погибли 50 человек, а ранения получили 73 военнопленных и восемь сотрудников СИЗО.

В мире,Видео,Александр Фомин,
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