В Италии арестовали имущество архитектора Чирилло за связи с РФ

Итальянские правоохранительные органы арестовали имущество предпринимателя и архитектора Ланфранко Чирилло на €141 млн. Как утверждает в среду газета Il Messaggero, 63-летний бизнесмен, имеющий гражданство РФ, якобы связан с крупными бизнесменами и представителями российского руководства.

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Мужчину подозревают в совершении налоговых преступлений. Предприниматель находится под следствием, поскольку, по версии следствия, он не задекларировал доходы в размере десятков миллионов евро с 2013 по 2019 годы. По данным газеты, среди арестованного имущества - недвижимость, вертолет, банковские счета, драгоценности, произведения искусства известных авторов и различные другие предметы роскоши.

Предприниматель ранее жил в России. В феврале он утверждал в интервью газете Giornale di Brescia, что реализовал в РФ ряд важных проектов и привнес "лучшие образцы итальянского мастерства в дома многих влиятельных людей".