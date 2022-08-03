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24 минуты назад

СМИ: в Италии арестовали имущество архитектора Чирилло, имеющего российское гражданство

ТАСС

Итальянские правоохранительные органы арестовали имущество предпринимателя и архитектора Ланфранко Чирилло на €141 млн. Как утверждает в среду газета Il Messaggero, 63-летний бизнесмен, имеющий гражданство РФ, якобы связан с крупными бизнесменами и представителями российского руководства.

В Италии арестовали имущество архитектора Чирилло за связи с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчину подозревают в совершении налоговых преступлений. Предприниматель находится под следствием, поскольку, по версии следствия, он не задекларировал доходы в размере десятков миллионов евро с 2013 по 2019 годы. По данным газеты, среди арестованного имущества - недвижимость, вертолет, банковские счета, драгоценности, произведения искусства известных авторов и различные другие предметы роскоши.

Предприниматель ранее жил в России. В феврале он утверждал в интервью газете Giornale di Brescia, что реализовал в РФ ряд важных проектов и привнес "лучшие образцы итальянского мастерства в дома многих влиятельных людей".

В 2014 году указом президента РФ Владимира Путина Ланфранко Чирилло получил российское гражданство. В 2015 году он участвовал в конкурсе на архитектурный проект Парламентского центра.

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