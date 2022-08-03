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1 час назад

Польских школьников начнут обучать стрельбе

Елена Прошина

С 1 сентября в польских школах введут обязательные уроки стрельбы. Их посещать будут ученики восьмых классов общеобразовательных учреждениях и первых классов лицеев. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство образования и науки страны.

Польских школьников начнут обучать стрельбе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В польском ведомстве объяснили данную меру «растущей угрозой безопасности государства». По мнению Минобразования Польши, сложившаяся ситуация требует «приобретения учениками умения стрелять и знаний в области действий, вызванных военными условиями».

Предполагается, что стрельбе из пневматического оружия школьников будут учить в физкультурных залах, а из огнестрельного — на полигонах и в спецтирах. Также в образовательных учреждениях с 1 сентября начнут проводить занятия по организации спасательных работ в городских условиях.

В польском ведомстве рассчитывают ввести новые дисциплины во всех местных школах к 2024 году.

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