Польских школьников начнут обучать стрельбе

С 1 сентября в польских школах введут обязательные уроки стрельбы. Их посещать будут ученики восьмых классов общеобразовательных учреждениях и первых классов лицеев. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство образования и науки страны.

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В польском ведомстве объяснили данную меру «растущей угрозой безопасности государства». По мнению Минобразования Польши, сложившаяся ситуация требует «приобретения учениками умения стрелять и знаний в области действий, вызванных военными условиями».

Предполагается, что стрельбе из пневматического оружия школьников будут учить в физкультурных залах, а из огнестрельного — на полигонах и в спецтирах. Также в образовательных учреждениях с 1 сентября начнут проводить занятия по организации спасательных работ в городских условиях.