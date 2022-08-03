Пелоси добралась до Южной Кореи

Самолет со спикером Конгресса США Нэнси Пелоси успешно долетел до Южной Кореи и приземлился в Сеуле. Об этом сообщает РИА Новости.

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Напомним, что после анонсов планов Пелоси в Пекине заявили, что посещение Тайваня недопустимо, а китайские власти примут в ответ самые жесткие меры. Кроме того, в местных СМИ призвали сбить самолет Пелоси, чтобы не дать ему сесть в столице Тайбэе.

Несмотря на заявления Китая, 2 августа Пелоси все же прилетела в Тайвань, где переночевала, а 3 августа встретилась с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь. После этого спикер продолжила свое дипломатическое турне и отправилась в Сеул.

Вечером 2 августа Китай объявил о начале масштабных военных учений вокруг острова. При этом в США заявили, что приезд политика никак не противоречит политике «одного Китая», которой придерживаются в Вашингтоне.