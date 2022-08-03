В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
38 минут назад

Шредер отказался извиняться за дружбу с Путиным

Lenta.ru

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер отказался извиняться за дружбу с президентом России Владимиром Путиным на фоне специальной военной операции на Украине. Об этом он заявил в интервью изданию Stern.

Он также отказался прекращать контакты с российским лидером.

«Неужели я должен перепрыгивать через каждую палку, которую мне подставляют? Я не такой. Я принял решения, и я поддерживаю их, и я ясно дал понять: может быть, я смогу быть полезен еще раз», — заявил Шредер.

Экс-канцлер напомнил, что несколько раз осуждал действия России на Украине.

«Но принесет ли личное дистанцирование от Владимира Путина кому-нибудь пользу?», — сказал политик.

Он рассказал, что получает много одобрения со стороны немцев из-за того, что сохраняет отношения с Кремлем.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл, что на встрече с Путиным Шредер просил российского лидера высказать свое видение сложившегося положения, в частности речь шла об энергетическом кризисе.

По итогам встречи, Шредер заявил, что Путин проявил готовность к переговорам по Украине. Экс-канцлер отметил, что хотя изначальная цель поездки в Москву заключалась в обсуждении энергетической безопасности Германии, пройти мимо темы украинского кризиса было невозможно.

В мире,Видео,Герхард Шредер,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители