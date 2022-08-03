В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Крупная река Европы оказалась на грани закрытия

Lenta.ru

Одна из крупных рек Европы Рейн в Германии оказалась на грани закрытия из-за падения уровня воды. Об этом сообщает Bloomberg.

Крупная река Европы оказалась на грани закрытия
Фото: ReutersReuters

По прогнозам, к выходным уровень воды в Рейне в городе Кауб снизится до 47 сантиметров и окажется в пределах того, чтобы стать непроходимым для грузовых судов. Этот участок реки в стране считается ключевым для отгрузки товаров, включая мазут, бензин, уголь. На данный момент вода находится на уровне чуть больше 60 сантиметров.

Уровень воды упал до минимального значения с 2018 года. Суднам приходится перевозить меньшие объемы, чтобы снижать давление на реку. Подобное положение затрудняет перевозку.

«Поскольку транспортировка по Рейну нарушена, а такие альтернативы, как железная и автомобильная дорога, выглядят все более дорогими, Германии и Швейцарии будет трудно создать запасы дизельного топлива до того, как температура понизится», — заявил аналитик компании Facts Global Energy Джош Фолдс.

Ранее Объединенный исследовательский центр Еврокомиссии (ЕК) предрек половине территории Евросоюза сильную засуху летом 2022 года. Высокие температуры могут привести к увеличению площади лесных пожаров и существенным потерям урожая в Германии, Франции, Испании и других странах.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители