Киев отозвал миротворцев из Косово

Киев отзывает украинских миротворцев из самопровозглашенного Косово. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в командовании украинского контингента в регионе.

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Речь идет о 40 военнослужащих, которые являются частью Международных сил по поддержанию мира в Косово (KFOR).

Напомним, что на минувших выходных ситуация вокруг Косово резко обострилась из-за планов администрации Приштины с 1 августа запретить въезд машин с сербскими номерами. Это вызвало сильное недовольство со стороны косовских сербов на севере непризнанной республики. Они начали строить баррикады, а власти Косово стянули в район спецназ.