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41 минуту назад

Киев отозвал миротворцев из Косово

Никита Бородкин

Киев отзывает украинских миротворцев из самопровозглашенного Косово. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в командовании украинского контингента в регионе.

Киев отозвал миротворцев из Косово
Фото: ReutersReuters

Речь идет о 40 военнослужащих, которые являются частью Международных сил по поддержанию мира в Косово (KFOR).

Напомним, что на минувших выходных ситуация вокруг Косово резко обострилась из-за планов администрации Приштины с 1 августа запретить въезд машин с сербскими номерами. Это вызвало сильное недовольство со стороны косовских сербов на севере непризнанной республики. Они начали строить баррикады, а власти Косово стянули в район спецназ.

Разрешить ситуацию вышло после того, как власти США попросили Приштину отложить срок введения запрета на месяц, до 1 сентября. Власти Сербии с приветствием отнеслись к шагу, отметив, что это позволило избежать серьезного вооруженного конфликта.

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