Первый сухогруз с украинским зерном Razoni после досмотра, проведенного в среду инспекционной группой Совместного координационного центра (СКЦ), снялся с якоря вблизи стамбульского берега и вошел в пролив Босфор. Проход судна в прямом эфире транслировал телеканал TV-24.