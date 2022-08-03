Первый сухогруз с украинским зерном Razoni после досмотра, проведенного в среду инспекционной группой Совместного координационного центра (СКЦ), снялся с якоря вблизи стамбульского берега и вошел в пролив Босфор. Проход судна в прямом эфире транслировал телеканал TV-24.
Сухогруз сопровождает катер турецкой береговой охраны.
После прохождения Босфора Razoni выйдет в Мраморное море, проследует пролив Дарданеллы, затем пройдет Эгейское и Средиземное моря, прежде чем дойдет до конечной точки маршрута - Ливана.