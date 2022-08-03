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7 минут назад

Сухогруз Razoni с первым зерном с Украины вошел в пролив Босфор

ТАСС

Первый сухогруз с украинским зерном Razoni после досмотра, проведенного в среду инспекционной группой Совместного координационного центра (СКЦ), снялся с якоря вблизи стамбульского берега и вошел в пролив Босфор. Проход судна в прямом эфире транслировал телеканал TV-24.

Сухогруз сопровождает катер турецкой береговой охраны.

После прохождения Босфора Razoni выйдет в Мраморное море, проследует пролив Дарданеллы, затем пройдет Эгейское и Средиземное моря, прежде чем дойдет до конечной точки маршрута - Ливана.

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