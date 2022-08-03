Остров раздора: как выглядит Тайвань

Китайская республика (Тайвань) – это наследник государства, существовавшего на территории современного Китая в 1912 – 1949 годах. В 1925 году власть в стране заполучил генералиссимус Чан Кайши, который возглавил главную политическую партию республики – Гоминьдан. В 1927 году, опасаясь за свое положение, генералиссимус разорвал союз с коммунистами и начал проводить репрессии против членов КПК. Действия Чан Кайши спровоцировали новую гражданскую войну между сторонниками Китайской республики и силами Красной армии Китая, которая с разной интенсивностью продолжалась до конца 1936 года, когда Гоминьдан и коммунисты были вынуждены объединить свои силы перед угрозой японского вторжения.

1/13 Вид на символ Тайваня - небоскреб Тайбэй 101, высота которого 509,2 м, вместе со шпилем Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/13 Бронзовая скульптура военного и политического деятеля Китая Чана Кайши у входа в мавзолей Чан Кайши на площади Свободы Фото: ТАСС 3/13 Вид на восьмиарочный мост Sanxiantai - символ региона Тайдон, который расположен на восточном тихоокеанском побережье острова Фото: ТАСС 4/13 Тайбэй. Торговля на ночном рынке Шилин Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/13 Солдаты в парадной форме почетного караула у входа в мавзолей Чан Кайши на площади Свободы Фото: ТАСС 6/13 Тайбэй. Местные жители на одной из улиц города Фото: ТАСС 7/13 Вид на символ Тайваня - небоскреб Тайбэй 101, высота которого 509,2 м, вместе со шпилем Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/13 Вид на пагоды Тигра и Дракона (Long Ho Thap) в городе Гаосюн на юго-западе острова Фото: ТАСС 9/13 Вид на Национальный концертный зал на площади Свободы Фото: ТАСС 10/13 Торговля одеждой для домашних животных на ночном рынке Шилин Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/13 Тайбэй. Вид на Национальный концертный зал на площади Свободы Фото: ТАСС 12/13 Вид на город со смотровой площадки на 89 этаже небоскреба Тайбэй 101, высота которого 509,2 м, вместе со шпилем Фото: ТАСС 13/13 Театрализованное представление в народном стиле в городе Пиндун в южной части острова Фото: ТАСС

После завершения Второй мировой войны столкновения между силами КПК и правительственными войсками вспыхнули с новой силой. При поддержке СССР в ходе тяжелейших боев коммунистам удалось склонить чашу весов в свою пользу. 1 октября 1949 года в Пекине была провозглашена Китайская Народной Республика, силы Чан Кайши отступали по всему фронту на юг страны.

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В 1950 году остатки войск и политическое руководство Гоминьдана при помощи американцев бежали на Тайвань. Город Тайбэй стал временной столицей Китайской Республики. На острове была установлена жесточайшая военная диктатура. Жертвами политики «Белого террора» Гоминьдана стали тысячи тайваньцев, подозреваемых правительством в симпатиях к коммунистам, а также члены политической элиты острова. Несмотря на крайне тяжелую ситуацию с правами человека в Китайской республике США продолжали поддерживать власть Чан Кайши.

В 1954 году американское правительство и Гоминьдан подписали договор о взаимной обороне. Вплоть до 1970-х годов мировое сообщество считало правительство Чан Кайши законной властью всего Китая. Только в 1971 году после решения большинством голосов в ООН, право представительства Китая перешло к Китайской Народной Республике, включая место постоянного члена Совета Безопасности организации.

В 1979 году США установили дипотношения с КНР и расторгли оборонный союз с правительством Тайваня. Тогда же Вашингтон признал принцип «одного Китая», что стало политической основой нормального развития отношений между КНР и США.

После смерти Чан Кайши в 1975 году на Тайване начались постепенные демократические реформы.

В 1987 году началась нормализация отношений между «двумя берегами» Тайваньского пролива, тогда был снят запрет на посещение материкового Китая гражданами Тайваня. В апреле 1988 года КНР в выдвинули идею мирного объединения с Тайванем по принципу «одна страна - две системы».

Тайвань не принял формулу КНР и предложил в 1990 году другую концепцию. Идея правительства острова «одна страна - две территории», предполагала присоединение к материковому Китаю с учетом сохранения суверенитета, что неприемлемо для КНР.

В 1992 году КНР и Китайская республика договорились о признании «принципа одного Китая», но стороны до сих пор интерпретируют этот принцип по-разному.

Политические контакты с КНР были заморожены после победы на выборах главы администрации территории в 2000 году Чэнь Шуйбяня.

Сейчас Китайская Республика парламентско-президентская республика с развитой демократией и современной экономикой. Тайвань – один из мировых лидеров в сфере высоких технологий. Китайская Республика имеет дипломатические представительства во многих странах мира. Несмотря на международное сотрудничество в сфере экономики большинство стран мира продолжают придерживаться так называемой «политики одного Китая».

Текущий лидер Тайваня президент Цай Инвэнь, выступает против интеграции с КНР и за сохранение «статуса-кво», а ее партия имеет большинство в парламенте Тайваня.

КНР считает Тайвань своей территорией и требует от мировых лидеров придерживаться «политики одного Китая».