Как и говорил (зампред Совета безопасности РФ Дмитрий) Медведев, Литва будет изыскивать различные формы и способы создать кризисную ситуацию вокруг калининградского транзита, формально не нарушая те директивы, которые проследовали из Европейского союза. То есть и не провоцировать лишний раз Брюссель, и сделать вид, что речь идет о независимом банке, который якобы исполняет европейские же директивы. Но очевидно то, что раз Европейская комиссия разрешает транзит из России в Россию - хотя эта формулировка сама по себе смешная, - то разрешает и уполномоченному литовскому банку, то есть банку «Шауляй», торговать, дабы выполнять посреднические функции по переводу денег, ибо этот транзит небесплатен. Кстати, я хотел бы напомнить, что Литва получает очень приличные деньги с этого. Но поскольку для Литвы сегодня важны не деньги, а провокация, мы и наблюдаем именно то, что является предметом нашего интервью.



Сумма, которую Россия платит за транзит, является закрытой. Сейчас доходная часть бюджета всей Литвы, всей Эстонии и всей Латвии вместе взятых равна доходной части бюджета города Берлин. Соответственно, то, что не является солидными деньгами, например для Берлина, Вашингтона или Лондона, для Литвы существенно. Мы просто тоже живем в большой, богатой стране и отвыкли воспринимать суммы в десятки миллионов долларов как существенные. У нас есть люди, у которых яхта может стоить несколько миллиардов. А в Литве такого нет. Несколько десятков миллионов долларов - думаю, речь идет примерно об этих суммах - для Литвы очень существенны. Но когда на кону создание антироссийской провокации, как говорится, деньги никто не считает.



Россия продолжает в тех или иных объемах обеспечивать энергоносителями Европейский союз. И в этом смысле в любой момент «Газпром», Россия может поставить Европу в известность, что если она не решает вопрос с транзитом в Калининград, то мы, соответственно, отказываемся от транзита энергоносителей. Это наиболее рациональное решение, поскольку Литва нас провоцирует на военный конфликт. Точно также как (спикер палаты представителей конгресса США Нэнси) Пелоси провоцировала Китай на военный ответ по Тайваню. А мы, также как и наши китайские друзья, не должны реагировать именно военным путем. Мы должны реагировать экономически и дипломатически.



Новая остановка транзита российских грузов в Калининград абсолютно реальна. Ну решим мы сейчас проблему с оплатой, а на следующей неделе (министр иностранных дел Литвы Габриэлюс) Ландсбергис скажет: «Вы знаете, у нас железнодорожные переходы нуждаются в техническом ремонте - треснули рельсы, развалились шпалы». И тогда Литва закроет погранпереход на недельку, на две. А где две, там и три... То есть если у вас есть желание прекратить транзит, создать России проблемы - вы всегда найдете формальное обоснование этого момента. Ну а мы, соответственно, должны из этого исходить. Поэтому я не согласен с некоторыми моими коллегами, которые сказали, что Россия решила проблему транзита в Калининград. Мы пока ничего не решили. До тех пор, пока в Литве будет этот режим, мы никакие проблемы с литовским транзитом не решим. Мы можем их лишь отстрочить.

Николай Межевич Президент Ассоциации прибалтийских исследований