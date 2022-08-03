Описаны последние минуты жизни лидера «Аль-Каиды» перед ликвидацией

Лидер «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Айман аз-Завахири был убит ударом с беспилотника, когда вышел на балкон в своем убежище. Подробным описанием последних минут жизни главы террористической организации поделилась газета The Washington Post (WP).

Фото: Reuters Reuters

По данным газеты, 31 июля в 6:18 утра (05:18 мск) беспилотник ЦРУ выпустил две ракеты Hellfire, когда Завахири вышел на балкон на третьем этаже. Он был один на месте. WP уточняет, что ЦРУ долго вело слежку за лидером «Аль-Каиды». Разведчики выяснили, что Завахири часто по утрам, вскоре после рассвета, любил выходить на балкон. Обычно он сидел там и читал в одиночестве. Его дом находится в элитном районе Кабула.

По словам высокопоставленного чиновника американской администрации, семья террориста осталась в живых, они находились в безопасности внутри убежища, никто из мирных жителей также не пострадал. Во многом это стало возможным благодаря выбранному оружию уничтожения. Hellfire — небольшой боеприпас с силой взрыва ручной гранаты. По данным британской газеты Express, ракета R9X Hellfire использует шесть подпружиненных острых лезвий, чтобы поразить цель.