В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
20 минут назад

Описаны последние минуты жизни лидера «Аль-Каиды» перед ликвидацией

Lenta.ru

Лидер «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Айман аз-Завахири был убит ударом с беспилотника, когда вышел на балкон в своем убежище. Подробным описанием последних минут жизни главы террористической организации поделилась газета The Washington Post (WP).

Описаны последние минуты жизни лидера «Аль-Каиды» перед ликвидацией
Фото: ReutersReuters

По данным газеты, 31 июля в 6:18 утра (05:18 мск) беспилотник ЦРУ выпустил две ракеты Hellfire, когда Завахири вышел на балкон на третьем этаже. Он был один на месте. WP уточняет, что ЦРУ долго вело слежку за лидером «Аль-Каиды». Разведчики выяснили, что Завахири часто по утрам, вскоре после рассвета, любил выходить на балкон. Обычно он сидел там и читал в одиночестве. Его дом находится в элитном районе Кабула.

По словам высокопоставленного чиновника американской администрации, семья террориста осталась в живых, они находились в безопасности внутри убежища, никто из мирных жителей также не пострадал. Во многом это стало возможным благодаря выбранному оружию уничтожения. Hellfire — небольшой боеприпас с силой взрыва ручной гранаты. По данным британской газеты Express, ракета R9X Hellfire использует шесть подпружиненных острых лезвий, чтобы поразить цель.

О ликвидации лидера «Аль-Каиды» в Афганистане в ходе контртеррористической операции стало известно 2 августа. Комментируя операцию, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не позволят Афганистану вновь стать пристанищем для террористов. Байден также лично участвовал в разработке плана по уничтожению аз-Завахири.

В мире,Джозеф Байден,ЦРУ,Аль-Каида,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители