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41 минуту назад

Самолет с Пелоси подлетает к Окинаве

ТАСС

Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, вылетевший в среду из Тайбэя в Сеул, покинул опознавательную зону ПВО Тайваня и приближается к японской Окинаве, где размещена американская военная база. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar, который отслеживает полеты в режиме реального времени.

Самолет с Пелоси подлетает к Окинаве
Фото: ReutersReuters

Траектория полета самолета при этом проходила через одну из обозначенных властями КНР запретных для полетов зон, где 4 августа должны начаться учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с боевыми стрельбами.

Во вторник вечером, несмотря на протесты Пекина, Пелоси прибыла на Тайвань, а в среду встретилась с главой администрации острова Цай Инвэнь и посетила Законодательный юань (парламент). Этот визит стал первым для американского политика такого ранга за последние 25 лет.

Китай неоднократно предупреждал американскую сторону, что, если поездка состоится, это не останется без последствий, будут приняты жесткие меры. Сразу после прилета Пелоси Пекин объявил о планах проведения военных учений с боевыми стрельбами в шести зонах акватории вокруг Тайваня.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.

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