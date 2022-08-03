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1 час назад

Украинского депутата задержали за поддержку спецоперации

Лера Букина

Помощник депутата Верховной рады Украины, депутат Черкасского горсовета задержан за выражение поддержки в адрес России. Об этом заявили в среду в Службе безопасности. Отмечается, что он одобряет спецоперацию на украинской территории.

Украинского депутата задержали за поддержку спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сотрудники СБУ задержали депутата Черкасского горсовета, который возглавлял фракцию «Оппозиционная платформа – За жизнь» до запрета этой партии, и одновременно работал помощником действующего нардепа. Мужчина не только оправдывал агрессию РФ против нашего государства, но и планировал возглавить администрацию в Черкасской области», - указано в сообщении.

Отмечается, что его считают виновным в проведении «информационно-подрывной деятельности в пользу РФ», осуждении действий украинских властей.

Также в Службе безопасности заявили, что помощник депутата совершил попытку бегства за границу. Сообщается о задержании депутата за день до выезда в США.

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