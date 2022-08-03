Памятник Освободителям Риги решили уничтожить

Мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник Освободителям после сноса уничтожат. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, комплекс монумента будут сносить по частям. Причиной утилизации стало то, что Музей оккупации не признал ни одну из частей памятника художественно ценной.

Напомним, что скандал вокруг монумента разгорелся этой весной. В канун Дня Победы местные жители начали приносить к памятнику советским солдатам цветы, что не понравилось властям на фоне украинского кризиса. После того, как муниципальные службы очистили площадь от цветов, жители принесли их еще больше.

12 мая сейм Латвии поддержал срочно внесенные в законодательство поправки, которые позволяют снести памятник. В России предлагали властям Риги передать монумент после демонтажа, однако те отказались.