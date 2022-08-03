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31 минуту назад

Пелоси решила покинуть Тайвань

Елена Прошина

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси решила покинуть Тайвань. Об этом пишет РИА Новости.

Пелоси решила покинуть Тайвань
Фото: ReutersReuters

Нэнси Пелоси, чья поездка на Тайвань обострила отношения между США и Китаем, решила завершить свой визит на остров. В настоящее время ее самолет готовится вылететь из Тайбэя.

Напомним, Пелоси прилетела на остров накануне вечером. Ее визит вызвал настоящий ажиотаж в мире, а Китай начал серию военных учений. В среду спикер встретилась с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Это первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.

Между тем, КНР уже ввел ряд санкций против острова. Так, с 3 августа КНР приостанавливает экспорт песка на Тайвань. Также объявлены санкции против двух фондов на Тайване за сепаратизм. Кроме того, Пекин приостановил ввоз с Тайваня ряда продуктов: цитрусовых и нескольких видов замороженной рыбы. При этом Китай не рассматривает вопрос о применении ядерного оружия после визита в Тайвань Пелоси.

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